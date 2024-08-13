Осенью власти Узбекистана повысят пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам

CentralAsia (UZ) - С 1 сентября текущего года жители Узбекистана начнут получать повышенные на 15% пенсии и пособия. Указ об этом подписал 12 августа президент страны Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с документом:

базовая величина исчисления пенсии будет составлять 428 тысяч сумов в месяц ($34, сейчас 372 тысячи или $29);

минимальный размер пенсии по возрасту – 834 тысячи сумов в месяц ($66, сейчас — 725 тысяч или $57);

минимальный размер пенсии по инвалидности – 920 тысяч сумов в месяц ($73, сейчас 800 тысяч или $63).

размеры других пенсий и пособий, выплачиваемых гражданам, увеличатся согласно приложению, которое пока не опубликовано.

С 1 октября на 15% повысятся зарплаты медицинских работников, работающих в бюджетных организациях, а также педагогов, работающих в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных учреждениях и организациях, домах-интернатах «Мурувват», детских домах и домах «Мехрибонлик», детских санаториях. Зраплаты остальных бюджетников увеличатся на 10%.

С той же даты:

минимальный размер оплаты труда вырастет до 1,155 млн сумов в месяц ($92, сейчас 1,050 млн или $83);

базовая расчетная величина (БРВ) – до 375 тысяч сумов ($30, сейчас 340 тысяч или $27).

Указ издан «в целях расширения масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, продолжения политики последовательного увеличения доходов граждан и усиления их социальной защиты, а также дополнительного стимулирования труда педагогических и медицинских работников».

Предыдущее повышение размеров пенсий, пособий и зарплат бюджетников в Узбекистане произошло 1 декабря 2023 года.