С начала года в России предотвратили 110 терактов, задержали 1050 человек

CentralAsia (CA) - В России с начала 2024 года спецслужбами было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК).

Выступая на заседании НАК директор ФСБ России Александр Бортников также обвинил власти Украины в совершении террористической атаки в Курской области. Содействие Киеву оказывают страны «коллективного Запада», подчеркнул Бортников.

По его словам, в Курской, Белгородской и Брянской областях в настоящее проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан и пресечения терактов.

«Путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряженности, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность», — подчеркнул Бортников.

Бортников отметил сохранение угрозы со стороны международных террористических организаций, которые «пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама». Поиск исполнителей терактов и нападений, по его словам, ведется среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.

Один из крупнейших за последние годы терактов был совершен 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Еще один крупный теракт произошел 23 июня в дагестанских городах Дербент и Махачкала. Тогда группа вооруженных людей напала на местные церкви и синагоги. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали около 50 человек.