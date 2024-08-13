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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 29%, скончались 14 человек

CentralAsia (CA) -  Заболеваемость COVID-19 в России с 5 по 11 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 29,1%, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 14 человек.

В период с 29 июля по 4 августа заболеваемость COVID-19 увеличивалась на 28,2%, было зарегистрировано 10 умерших.

За неделю с 5 по 11 августа число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией составило 1 100 человек, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 24,2%.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 8 777 человек, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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