экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ираке предлагают снизить брачный возраст для девочек до девяти лет

CentralAsia (CA) -  Парламент Ирака рассматривает законопроект, снижающий минимальный возраст вступления в брак для девочек до 9 лет, сообщает The Guardian.

Законопроект на рассмотрение внесло иракское Министерство юстиции. По мнению чиновников, девочек замуж надо отдавать сразу после начальной школы. Это поможет им избежать «аморальных связей». Для мальчиков планку хотят опустить до 15 лет.

В Ираке с 1950-х годов браки до 18 лет запрещены, одно исследование, проведенное ЮНИСЕФ, показало, что 28% девочек в Ираке выходят замуж до достижения 18 лет.

Помимо снижения брачного возраста, законопроект предлагает дать семьям право выбора, кто будет решать их бракоразводные дела, раздел детей и имущества, вступление в наследство — светские власти или религиозные представители. По мнению экспертов, это приведет к повсеместному нарушению прав женщин, так как все дела будут решаться в пользу мужчин.

Как сообщает The Guardian, законопроект в Ираке вызвал протесты по всей стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com