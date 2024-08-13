В Ираке предлагают снизить брачный возраст для девочек до девяти лет

CentralAsia (CA) - Парламент Ирака рассматривает законопроект, снижающий минимальный возраст вступления в брак для девочек до 9 лет, сообщает The Guardian.

Законопроект на рассмотрение внесло иракское Министерство юстиции. По мнению чиновников, девочек замуж надо отдавать сразу после начальной школы. Это поможет им избежать «аморальных связей». Для мальчиков планку хотят опустить до 15 лет.

В Ираке с 1950-х годов браки до 18 лет запрещены, одно исследование, проведенное ЮНИСЕФ, показало, что 28% девочек в Ираке выходят замуж до достижения 18 лет.

Помимо снижения брачного возраста, законопроект предлагает дать семьям право выбора, кто будет решать их бракоразводные дела, раздел детей и имущества, вступление в наследство — светские власти или религиозные представители. По мнению экспертов, это приведет к повсеместному нарушению прав женщин, так как все дела будут решаться в пользу мужчин.

Как сообщает The Guardian, законопроект в Ираке вызвал протесты по всей стране.