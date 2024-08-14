Монголия завоевала одну золотую и пять серебряных медалей на RobotChallenge 2024в Китае

CentralAsia (MNG) - RobotChallenge 2024 прошел с 9 по 11 августа 2024 года в Пекине.

RobotChallenge — это международный чемпионат для самодельных, автономных и мобильных роботов. Соревнования проводятся с 2004 года, с того времени их участниками стали представители 75 страны. Уникальность Robot Challenge в том, что в нем могут принимать участие команды разных возрастов и уровня.

В этом году в Китае приняли участие более 5000 участников из 31 страны.

За первые два дня соревнований монгольские спортсмены завоевали одну золотую и пять серебряных медалей. Вошла в тройку лучших среди международных команд.

Команда Монголии заняла третье место на RobotChallenge 2023 в Пекине, Китай. Монголия участвовала в пяти категориях: «Следование по линии», «РобоСумо», «Регби», «Свободный стиль» и «Технический отчет», и завоевала медали в «РобоСумо», «Регби» и «Свободный стиль».

Каждый год RobotChallenge, один из крупнейших в мире чемпионатов по искусственному интеллекту робототехники, объединяет людей со всего мира, которые соревнуются с самодельными автономными роботами в различных соревнованиях.

источник: middleasiannews.com

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