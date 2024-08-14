В заброшенной крепости Хар-Нуур нашли могилу протомонгольской элиты в аймаке Дорнод

CentralAsia (MNG) - В Монголии обнаружена женская элитная гробница в желтом шелковом плаще протомонгольского периода

В 2022 году международная группа, формирующая Совместный монголо-израильско-американский археологический проект, раскопала заброшенную приграничную крепость.

Они сделали неожиданное открытие: захороненную в стенах заброшенной крепости элитную могилу посткитанского и протомонгольского периодов. Результаты их исследования были недавно опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia.

Империя Китан-Ляо (916–1125 гг. Н. Э.) когда-то контролировала большие территории, включая большую часть центральной и восточной Монголии; после ее распада Монгольская империя и великий Чингисхан приобрели известность к 1206 году нашей эры.

Однако промежуточный период между взлетом и падением этих империй все еще плохо изучен, и, следовательно, отсутствует понимание социального и политического ландшафта. Это связано с тем, что исторически и археологически сохранилось очень мало записей и останков.

Профессор Шелач-Лави, археолог, работающий над проектом, объясняет: «Для этого есть две основные причины: 1. Монголия — большая страна, и, условно говоря, объем археологических работ не так уж и велик. был найден, относительно неизвестен с археологической точки зрения, и наш проект является одним из первых, кто нацелился на него.

«2. Период между падением династии Ляо и возникновением Монгольского государства и империи является относительно неясным периодом как в истории, так и в археологии этого региона — отчасти потому, что не было ни централизации контроля над Монголией, ни отсутствия сильное политическое образование, поэтому инвестиции в памятники меньше, чем в другие периоды».

Заброшенная крепость Хар-Нуур была частью гораздо более крупного комплекса стен и крепостей, длина которого составляла более 4000 км. Сама крепость, окружающая ее стена и ров составляют около 737 км2.

Захоронение было обнаружено случайно в стенах Хар-Нуура. Он состоял из деревянного гроба, различного погребального инвентаря и тела женщины. Эта могила является одним из 25 других монгольских захоронений, датируемых этим периодом.

Профессор Шелах-Лави дает возможное объяснение редкости могил, датируемых этим периодом. «Найденная нами могила не была отмечена над поверхностью (мы нашли ее случайно), поэтому, возможно, это было нормой в тот период, и поэтому могил было выявлено и раскопано меньше.

«Кроме того, я должен отметить, что это относительно короткий период, менее 100 лет, поэтому, возможно, он не «произвел» много захоронений или других мест, но он также очень важен для нашего понимания возникновения Монгольской империи».

Женщина была похоронена между 1158 и 1214 годами нашей эры, о чем свидетельствуют радиоуглеродные даты. Когда она умерла, ей было от 40 до 60 лет. Ее тело положили на спину (лицом вверх) в неглубокую могилу; для погребения ее одели в желтый шелковый халат и головной убор, напоминающий традиционные средневековые женские шляпы, называемые богтаг малгай.

Вероятно, она принадлежала к элите, о чем свидетельствуют найденные в ее могиле среди прочего погребального инвентаря золотые серьги, серебряная чаша, бронзовый сосуд, золотой браслет, коралловые и стеклянные бусы.

Как эти предметы могли помочь ей в загробной жизни, неизвестно, говорит профессор. Шелах-Лави. «Мы действительно мало что знаем о конкретных идеях. Мы знаем, что вера в Небо (Тенгри) уже существовала в Монголии и что шаманизм также практиковался, но мы не можем связать эти общие идеи с конкретными артефактами и практиками, увиденными в могиле».

Многие из артефактов имели неместное происхождение, например, шелк, который, вероятно, возник на юге Китая, или древесина (полученная из березы, шелковицы и/или лиственницы), чьи местные аналоги росли на расстоянии от 150 до 300 км.

Могила женщины довольно уникальна, хотя в ней есть некоторые сходства с другими монгольскими захоронениями того времени, например, ориентация на север, деревянный гроб и сочетание материальных благ. Ему также не хватает некоторых аспектов, таких как каменный элемент, обозначающий могилу или керамику (хотя эту роль могли выполнять бронзовый сосуд и серебряная чаша).

Проф. Шелах-Лави говорит: «Самым удивительным является богатство могилы, учитывая ее скромные размеры, а также по сравнению с другими известными могилами той эпохи. Еще более удивительным является разнообразие найденных артефактов и материалов и их разнообразное происхождение.

«Тот факт, что артефакты, изготовленные в разных местах, некоторые из них, вероятно, довольно далекие, и материалы различного происхождения (включая, например, породы дерева, найденные в могиле) оказались в этой могиле, предполагает наличие сети связей, которые неизвестный из исторических источников того времени.

«Также удивительным, как мы упоминали в статье, является расположение могилы, вырытой в стене более ранней (но не намного более ранней) крепости».

Больше всего оно похоже на могилы, найденные почти в 500 км к юго-западу на кладбище Таван Толгой. Здесь захоронения представляют представителей элиты и королевских родов. Женщина Хар Нуур, вероятно, происходила из престижного рода, с политическим положением и связями, которые позволяли ей получать доступ к богатству и артефактам со всей родины и за ее пределами.

Почему она была похоронена в стенах форта, остается неизвестным; возможно, крепость рассматривалась как символ престижа, соответствующий ее статусу, или ее захоронение позволило местной общине укрепить свою власть над этой частью своей территории.

Археологи не могут сказать наверняка; однако текущие исследования могут дать понимание в ближайшие годы.

«Мы продолжаем работать в том же регионе Северо-Восточной Монголии. Основное внимание в наших исследованиях уделяется серии длинных (или «великих») стен и сопровождающих их крепостей, построенных в этом регионе в средневековый период. Но нам также нравится раскапывать могилы. начиная с этого периода, что может дать больше информации о людях, населявших этот регион.

«В этом году, например, мы обнаружили большое кладбище к северу от того места, где мы работаем, и раскопаем одну или несколько могил, чтобы лучше понять их дату и содержание. Мы также продолжаем исследовать артефакты, найденные в могиле. и сравните их с аналогичными артефактами того же периода (или немного более раннего и более позднего периода)».

перевод: Татар С.Майдар

источник: middleasiannews.com

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