Монгольские миротворцы МООНЮС защищают доставку жизненно важных грузов по небезопасным маршрутам

CentralAsia (MNG) - Когда рассвет над Вау, Северный Бахр-эль-Газаль, 17 грузовиков выстроились вдоль пустых улиц вокруг полевого отделения Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Их пункт назначения находится по другую сторону самых опасных дорог Южного Судана.

Однако эти водители, доставляющие жизненно важную помощь и материалы, отправляются в это путешествие не одни.

Их будут сопровождать «голубые каски» из Монголии, когда они будут доставлять необходимое топливо через границы штатов на базу миротворческой миссии ООН в Бентиу, столице штата Юнити.

Это топливо имеет решающее значение для поддержки усилий миссии по защите гражданского населения и построению устойчивого мира в регионе, который пострадал от изменения климата и межобщинных конфликтов.

Обеспечение силовой защиты из Монголии таких автоколонн является частью мандата МООНЮС по обеспечению безопасности поставок, от которых зависят миллионы людей, особенно с учетом недавних нападений на водителей и растущей региональной нестабильности.

Однако присутствие миротворцев выходит за рамки удовлетворения неотложных потребностей в поставках. Поддерживая открытые и безопасные маршруты поставок, они поддерживают более широкие гуманитарные усилия, обеспечивая доставку продовольствия, медикаментов и другой необходимой помощи тем, кто находится в районах, сильно пострадавших от конфликтов и экологических катастроф.

Ладо Абдул Рашид, водитель-ветеран, ездивший по этому маршруту, подчеркивает необходимость сопровождения этих бесценных грузов миротворцами.

«Груз, который мы перевозим, ценен, а дороги небезопасны. Мы две недели ждали своей очереди, чтобы отправиться в путь под эскортом МООНЮС после того, как некоторые из наших коллег-дальнобойщиков попали в засаду или погибли», - пояснил он.

Дорога впереди в основном грунтовая, а во время продолжительного сезона дождей в Южном Судане она становится практически непроходимой. Поэтому заблаговременное размещение поставок для МООНЮС и гуманитарных партнеров до начала дождей не подлежит обсуждению.

Таким образом, колонна продолжает двигаться вперед, путешествуя по 12 часов в день, используя ранний свет в целях безопасности и останавливаясь с наступлением темноты в различных полевых отделениях МООНЮС, чтобы снизить риски.

Водители привыкли к долгим часам в пути, но без защиты их поездки могут быть намного дольше. «Если мы поедем без монгольских миротворцев, нам понадобится около шести дней, чтобы добраться до Бентиу из-за опасностей, которые вынуждают нас часто останавливаться. Но с миротворцами на нашей стороне мы сможем гораздо эффективнее использовать время», - сказал Фуад Абдул Сейф, еще один опытный водитель, во время остановки на контрольно-пропускном пункте в штате Варраб.

С миротворцами дорога занимает всего три дня.

Подполковник Угганбаатар Хурэлбат, возглавляющий миссию в Бентиу, подчеркивает их основную цель. «Наша основная цель — защитить гражданское население. Обеспечение безопасности этих водителей имеет первостепенное значение для бесперебойной доставки предметов первой необходимости и обеспечения безопасности тех, кто рискует своей жизнью, чтобы доставить их», — заявляет он.

Когда бензовозы добираются до склада в Бентиу и разгружают жидкость, которая будет обеспечивать операции МООНЮС в ближайшие месяцы, миссия еще не закончена.

источник: middleasiannews.com

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