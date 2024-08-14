Khaan Quest 24 успешно завершился церемонией закрытия

CentralAsia (MNG) - Многонациональные миротворческие учения Khaan Quest 2024 официально завершились церемонией закрытия на полигоне «Таван-Толгой» недалеко от Улан-Батора, когда солдаты Вооруженных сил Монголии принимали участников Организации Объединенных Наций из 20 разных стран.

Со вступительным словом выступили член Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии и министр обороны Бямбацогт Сандаг и генерал-майор Гэвин Гарднер, командующий 8-м командованием боевого обеспечения театра военных действий.

«Учения достигли своих целей», - сказал Бямбацогт. «Пусть узы дружбы, выкованные в суровых условиях, объединят вас общей верой в глобальный мир и безопасность».

Khaan Quest — это ежегодные многонациональные и многокомпонентные учения, призванные способствовать региональному миру и безопасности. В рамках мероприятия были проведены как командно-штабные, так и полевые учения, направленные на укрепление стандартов ООН.

«Тренировка — это готовность», — сказал Гарднер. «Я уверен, что каждый солдат здесь стал более опытным в своей профессии, проведя две недели на главной тренировочной площадке «Тренировка — это готовность», — сказал Гарднер. «Я уверен, что каждый солдат здесь стал более опытным в своей профессии, проведя две недели на главной тренировочной площадке «Таван-Толгой»».

В этом году состоялся 21-й выпуск Khaan Quest. В учениях приняли участие более 900 участников из США, Австралии, Канады, Китая, Египта, Германии, Венгрии, Индонезии, Японии, Непала, Пакистана, Филиппин, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, Великобритании и Вьетнама.

«Изученные навыки не только связаны с техническими знаниями солдат, но и укрепляют нашу способность быстро и эффективно реагировать на будущие миротворческие операции и оказывать гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях», — сказал Гарднер.

В ходе учений участникам было предложено принять участие в мультикультурных мероприятиях и завязать дружеские отношения. Каждый вечер после тренировки участвующая страна проводила культурную демонстрацию, чтобы построить отношения и способствовать культурному признанию.

«Партнерство имеет значение», — сказал Гарднер. «Налаженные отношения и опыт, которым вы поделились за последние две недели, так же важны, как и приобретенные технические и тактические навыки. Из четырех компонентов совместимости наиболее важным является человеческий компонент. Этот компонент во многом зависит от взаимоотношений и доверия. Мы построили это здесь, в Khaan Quest».

На церемонии закрытия звучала традиционная монгольская музыка, и монгольские солдаты маршировали в церемониальной одежде.

«От имени парламента Монголии я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность Соединенным Штатам за вашу поддержку в организации учений Khaan Quest», — сказал Бямбацогт. «Это выдержало и укрепило взаимное доверие, построение дружбы, расширение сотрудничества и содействие обмену знаниями».

источник: middleasiannews.com

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