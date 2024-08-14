Монголия начнет производство грузовых вагонов

CentralAsia (MNG) - Монгольская вагоностроительная компания «KHMZ Factory» планирует запустить производство грузовых вагонов

Наша страна закупает грузовые вагоны у России и Китая или арендует их на длительный срок и использует для железнодорожных перевозок. Однако существует потребность в отечественном производстве относительно дешевых грузовых вагонов с хорошими техническими характеристиками, подходящими для природно-климатических условий Монголии.

Если вагоны будут производиться внутри страны, это остановит приток иностранной валюты для аренды вагонов в других странах и покупки их для импорта, а также решит проблему железнодорожных грузоперевозок, необходимых для перевозки горнодобывающей продукции и других грузов.

Монгольское ООО «KHMZ Factory» планирует построить завод мощностью 1000 грузовых вагонов в год. Завод также занимается сборкой и ремонтом грузовых вагонов. Первоначально компания договорилась о совместном производстве 10 полувагонов в опытном порядке с «Улан-Баторской железной дорогой» и ООО «Тумэн төмөрт».

После этого в экспериментальном цехе «Улан-Баторской железной дороги» был изготовлен и собран первый вагон вместе со всеми частями вагона: рамой, кузовом, тележками, сцепными устройствами и тормозной системой.

Пять полувагонов, собранные инженерами и техниками «Улан-Баторской железной дороги» в 2017 году, находятся в эксплуатации и сегодня.

источник: middleasiannews.com

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