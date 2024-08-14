В Монголии после изоляции зараженных корью не выявили новых случаев инфекции

CentralAsia (MNG) - Телефоны и адреса проживания прибывших в страну граждан собирают погранслужбы на случай поиска контактов с заразившимися корью из Казахстана.

Новые случаи заражения корью в Монголии не выявили после изоляции трех заболевших и одного человека с подозрением на это заболевание. Об этом сообщил Национальный центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний.

«По состоянию на 13 августа 2024 года трое заболевших корью и один с подозрением на это заболевание находятся в изоляции под наблюдением врачей. Пока идет выявление и вакцинация граждан, контактировавших с больными, новые случаи кори не зарегистрированы», — привело данные медицинское ведомство.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Монголии, что в связи со случаями заболевания корью все дети в стране будут привиты перед началом нового учебного года для предотвращения вспышки инфекции. Также усилили контроль над гражданами, въезжающими в Монголию из других стран.

Сведения о телефонах и адресах проживания прибывших в страну граждан собирают погранслужбы на случай поиска контактов с заразившимися корью. В последний раз ее вспышка в Монголии была среди детей в марте 2019 года, хотя Всемирная организация здравоохранения в 2016 году официально признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.

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