Как только в Китае закончится «Фестиваль российского кино», начнется «Фестиваль украинского кино»

- Азия и мир, общество
- 5:00, 14 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Пекине в августе пройдет фестиваль украинского кино «Воспоминания и будущее: век украинского кино», в рамках которого жителям и гостям китайской столицы покажут фильмы украинских кинорежиссеров разных периодов.
Вслед за завершающейся неделей российского кино, которая проходила помимо китайской столицы в Нанкине и Шэньчжэне, в субботу в Пекине начнется показ украинских фильмов, сообщает 9 августа газета South China Morning Post
По мнению издания, это станет еще одним свидетельством укрепления взаимодействия между Китаем и Украиной.
Как отмечают устроители, его цель — предоставить зрителям возможность поближе познакомиться с уникальным кинематографическим языком, эстетикой и историческим развитием украинского кинематографа
источник: middleasiannews.com