Как только в Китае закончится «Фестиваль российского кино», начнется «Фестиваль украинского кино»

CentralAsia (CA) - В Пекине в августе пройдет фестиваль украинского кино «Воспоминания и будущее: век украинского кино», в рамках которого жителям и гостям китайской столицы покажут фильмы украинских кинорежиссеров разных периодов.

Вслед за завершающейся неделей российского кино, которая проходила помимо китайской столицы в Нанкине и Шэньчжэне, в субботу в Пекине начнется показ украинских фильмов, сообщает 9 августа газета South China Morning Post

По мнению издания, это станет еще одним свидетельством укрепления взаимодействия между Китаем и Украиной.

Как отмечают устроители, его цель — предоставить зрителям возможность поближе познакомиться с уникальным кинематографическим языком, эстетикой и историческим развитием украинского кинематографа

источник: middleasiannews.com