Украинские войска контролируют 74 населенных пункта России, - главком ВСУ

CentralAsia (CA) - Под контролем Украины находится 74 населенных пункта России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время видеодоклада президенту Владимиру Зеленскому.

«Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем», - сказал главком.

Как утверждает украинский президент, на захваченных территориях «продолжается разработка гуманитарных решений».

Зеленский в вечернем обращении заявил, что сотни российских военных в Курской области сдались в плен.

«Сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение», - сказал он

Врио губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов 12 августа заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что ВСУ захватили 28 населенных пунктов. Минобороны РФ после этого утверждало, что дальнейшего продвижения украинских войск в регионе нет.