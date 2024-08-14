В Белгородской области РФ ввели режим ЧС регионального уровня

CentralAsia (CA) - В Белгородской области России решили ввести режим ЧС регионального уровня с последующей переквалификацией в режим ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной <...> поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области <...> объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», — сказал он.

Губернатор связал сложности с ежедневными обстрелами региона со стороны Украины, ранениями и гибелью жителей, разрушением домов и т. д.

С 7 августа режим ЧС регионального уровня действовал в Курской области. Он был введен из-за боестолкновений с ВСУ Судженском и Кореневском районах. С 9 августа в регионе объявлена ЧС федерального уровня реагирования. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

В России ЧС регионального уровня вводится в том случае, если на территории субъекта погибли или получили ущерб здоровью 50–500 человек, а ущерб составил от 12 млн до 1,2 млрд руб. Чрезвычайную ситуацию федерального характера объявляют, если число пострадавших свыше 500 человек, или размер ущерба превышает 500 млн руб.