Кисида покинет пост премьера Японии после выборов главы правящей партии

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил не выдвигаться на второй срок на предстоящих в сентябре выборах главы правящей Либерально-демократической партии. Тем самым после выборов он покинет пост премьера, пишет NHK.

«На предстоящих выборах важно продемонстрировать избирателям новую Либерально-демократическую партию. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы, свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится. Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошел в сторону»,— заявил Кисида журналистам.

67-летний Фумио Кисида возглавляет Либерально-демократическую партию Японии с сентября 2021 года, с октября того же года занимает пост премьера. Как отмечает NHK, в преддверии выборов усилилась критика правительства и правящей партии в частности, рейтинг одобрения действий Фумио Кисида остается ниже 30%.