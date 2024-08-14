В Казахстане выросла заболеваемость пневмонией

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зафиксирован значительный рост числа случаев пневмонии. Министерство здравоохранения пояснило, связано ли это с распространением различных вариантов штамма коронавируса Омикрон, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2024 года в Казахстане зарегистрировано 49 704 случая пневмонии, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в 2023 году в стране было зафиксировано 123 910 случаев пневмонии, из которых 40 144 случая пришлись на первые шесть месяцев.

Что касается мутации коронавируса, в Минздраве отметили, что на данный момент в стране, как и во всем мире, доминирует циркуляция варианта штамма Омикрон JN.1. Последние данные генетических исследований в Казахстане подтверждают наличие следующих вариантов: JN.1.13 — 61%; JN.1.18 — 22% и JN.1 — 8,7%

«По информации Всемирной организации здравоохранения штамм JN.1 не представляет повышенного риска для общественного здравоохранения и по уровню опасности не превышает другие циркулирующие варианты. Несмотря на высокую контагиозность (заразность), этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания», - заверили в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения