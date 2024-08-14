Дочь президента Узбекистана избрали зампредседателя Национального паралимпийского комитета

Шахноза Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Младшую дочь президента Узбекистана Шахнозу Мирзиёеву избрали на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение приняли на заседании исполкома организации.

«От имени национальной паралимпийской семьи мы поздравляем Шахнозу Мирзиёеву с новым ответственным заданием и желаем ей удачи в дальнейшей деятельности», – говорится в сообщении.

Шахноза Мирзиёева с 2023 года является первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана. Ранее она работала в Министерстве дошкольного образования Узбекистана с момента его создания в 2017 году, где возглавляла главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования.