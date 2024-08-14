экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Над Россией сбили 117 беспилотников и четыре ракеты, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 37 беспилотников и четыре тактические ракеты над территорией Курской области России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один — над Ростовской областью.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА повреждено несколько домов, объектов коммунальной инфраструктуры и транспортных средств. Губернаторы Ростовской и Орловской областей говорили, что повреждений нет. В Белгородской области в связи с напряженной обстановкой с утра ввели режим ЧС регионального уровня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com