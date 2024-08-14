Над Россией сбили 117 беспилотников и четыре ракеты, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 37 беспилотников и четыре тактические ракеты над территорией Курской области России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один — над Ростовской областью.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА повреждено несколько домов, объектов коммунальной инфраструктуры и транспортных средств. Губернаторы Ростовской и Орловской областей говорили, что повреждений нет. В Белгородской области в связи с напряженной обстановкой с утра ввели режим ЧС регионального уровня.