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Новую мобилизацию в России могут объявить до конца 2024 года, - Bloomberg
Беженцы призывного возраста из России в хостеле Бишкека после первой мобилизации в сентябре 2022 года
Беженцы призывного возраста из России в хостеле Бишкека после первой мобилизации в сентябре 2022 года
// Сергей Пономарев / The New York Times

CentralAsia (CA) -  Российская армия не успевает восполнять потери на передовой, которые достигли максимума с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю и Минобороны РФ.

По словам одного из собеседников агентства, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, несмотря на значительно выросшие выплаты для контрактников (единовременные выплаты 375 тыс сомов от федеральных властей плюс местные власти, например, в Москве 1,6 млн сомов).

Россия располагает сотнями тысяч солдат на фронте на востоке и юге Украины, где бои в основном зашли в тупик, но неспособность ВС РФ отразить наступление ВСУ в Курской области и восстановить контроль над границей выявила нехватку оборонительных резервов, пишет Bloomberg.

Складывающаяся ситуация может вынудить власти России провести новую мобилизацию, говорят два источника агентства. Один чиновник заявил, что Кремль может преподнести ее как «ротацию», чтобы дать отдых военным на передовой. Другой утверждает, что приказ о мобилизации может быть отдан уже в конце 2024 года.

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