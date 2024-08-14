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Власти Турции решили снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  У людей, въезжающих в Турцию, будут снимать отпечатки пальцев, сообщил глава МВД Турции Али Ерликай, передает Sabah.

Анкара планирует ввести систему миграционного контроля, аналогичную той, которая сейчас действует в США и Великобритании. Сроки введения новой системы министр не уточнил.

По его словам, сейчас в Турции зарегистрировано 4,437 млн мигрантов. Из них 3,103 млн — граждане Сирии. Новая система, как указал Ерликай, поможет стране бороться с нелегалами.

В начале июля парламент Турции также принял поправки к закону о гражданской авиации, которые в том числе ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), которые дают разрешение сотрудникам службы безопасности досматривать личный багаж пассажиров, в том числе электронные устройства, на входе в терминал и при входе в зону посадки. Пассажиров, отказавшихся предоставить вещи для досмотра, не пустят в аэропорт или зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте.

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