Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф подала иск против соцсети X

Иман Хелиф

CentralAsia (CA) - Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала иск к соцсети Х. Она обвиняет американского предпринимателя Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг в «тяжком киберпреследовании».

Как сообщил Variety адвокат боксерши Набиль Буди, иск подан к соцсети Х. Он пояснил, что это «гарантирует, что у обвинения будет вся свобода действий, чтобы расследовать дела против всех людей», писавших оскорбительные сообщения о Хелиф. В самом иске упоминаются не только Илон Маск и Джоан Роулинг, но и экс-президент США Дональд Трамп. «Трамп написал твит, так что независимо от того, будет он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования»,— сказал адвокат алжирской боксерши.

Издание не уточняет, какие именно публикации в Х стали причиной подачи иска. Однако Роулинг назвала один из боев Хелиф «зрелищем, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике». Илон Маск поддержал публикацию пловчихи Райли Гейнс, которая, комментируя участие в Олимпиаде алжирки, написала, что «мужчинам не место в женском спорте».

В 2023 году Иман Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира за несоответствие критериям допуска. Тогда Алжирский олимпийский комитет сообщил, что это произошло по медицинским показаниям. СМИ сообщали о трансгендерности Хелиф. Утверждалось, что в крови алжирской спортсменки якобы обнаружен высокий уровень тестостерона. В конце июля 2024 года IBA сообщила, что Хелиф не проходила тест на тестостерон, но была подвергнута «отдельному и признанному тесту, подробности которого остаются конфиденциальными».