На Солнце новая вспышка X уровня, которая находится точно на линии Солнце—Земля

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На Солнце примерно в 6:40 утра по бишкекскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным лаборатории, взрыв произошёл в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора.

«Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце—Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», - говорится в сообщении.

Лаборатория солнечной астрономии отметила, что геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной. Магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но всё ещё испытывает повышенное давление со стороны возмущённого солнечного ветра. Регистрируются эпизодические возмущения.

Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся ещё не менее 2-3 суток.

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