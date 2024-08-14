Против экс-премьера Бангладеш возбудили дело из-за убийства во время протестов

CentralAsia (CA) - В Бангладеш начали расследование в отношении бывшего премьер-министра Шейхи Хасины в связи с убийством мужчины во время гражданских беспорядков, сообщает BBC.

В первые дни августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку после массовых протестов в стране и вместе с сестрой сбежала в соседнюю Индию.

Во время студенческих протестов были ранены более 400 человек, есть погибшие. Многие из них были расстреляны полицией по приказу премьера.

Иск против Шейхи Хасины подал бизнесмен Амир Хамза. Он обвиняет экс-премьера в убийстве местного торговца бакалейного магазина, который случайно попал под пули, переходя дорогу во время акции протеста.

«Я первый рядовой гражданин, который проявил смелость предпринять этот юридический шаг против Шейхи Хасины за её преступления. Я доведу дело до конца», – заявил бизнесмен.

Под следствием в связи с беспорядками также находятся ещё шесть высокопоставленных лиц правительства Хасины. Среди них бывший министр транспорта Обайдул Кадер.

Массовые акции протеста начались в стране в июле со студенческих выступлений с требованием отменить систему квот на государственные должности. Треть рабочих мест в этом секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана. Студенты называли эту систему дискриминацией и требовали, чтобы на работу принимали на основе квалификации каждого отдельного кандидата. Лидеры протеста и оппозиции призывали Хасину уйти в отставку.

Шейх Хасина призвала полицию жёстко подавить протестующих, назвав их "не студентами, а террористами, которые хотят дестабилизировать страну".

После побега Хасины в стране сформировали новое временное правительство, его возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Сын экс-премьера заявил, что Шейх Хасина вернётся в страну, когда будут объявлены выборы.