В школах России дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком, - «Ведомости»

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CentralAsia (CA) - У детей мигрантов в России есть сложности с владением русским языком, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

В опросе приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах и городах Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

Почти 53% учителей отметили, что детям мигрантов сложно разговаривать на русском языке, 42% опрошенных считают, что проблем скорее нет. Мнения педагогов разделились и по поводу освоения школьниками из семей мигрантов общеобразовательных предметов: 49,5% сообщили о наличии сложностей, 47% — об их отсутствии.

Подавляющее большинство респондентов — 80% — уточнили, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной. 70% также отмечают, что у детей нет проблем с общением, еще 22,2% добавили, что они есть.

По состоянию на 2023 год численность детей мигрантов составила около 181,5 тыс. человек, в это число входят 178,9 тыс. с иностранным гражданством и 2600 — без гражданства.