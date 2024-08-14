В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области России

CentralAsia (KZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области России, передает informburo.kz.

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что Казахстан всегда подчёркивает важность соблюдения Устава ООН, который гарантирует территориальную целостность государств.

«Действительно, сегодня во всём мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области РФ. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчёркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором чётко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путём с широким использованием политико-дипломатического инструментария», – сказал Смадияров.

Он отметил, что страна также приветствует усилия международного сообщества, направленные на конструктивный поиск решений.

В Курской области РФ с 6 августа ведутся бои с украинской армией. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции. По данным российской стороны на 12 августа, украинская армия удерживала 28 населенных пунктов Курской области, в которых оставалось около 2 тыс. человек, эвакуировано больше 121 тыс. жителей. Украинские власти сообщили о захвате 74 населенных пунктов.

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