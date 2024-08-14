В России до конца года продлили запрет на экспорт бензина

CentralAsia (CA) - Российское правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

Причиной такого решения названа необходимость поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как и в случае предыдущих запретов, ограничения не распространяются на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, на вывозимое в личных целях топливо, а также на поставки гуманитарной помощи.

Первый запрет на экспорт бензина был введен в октябре прошлого года. Поводом для него стали рекордно высокие биржевые цены, а также сложившийся в ряде регионов локальный дефицит. В 2024 году запрет отменили, но с 1 марта его вернули. С 20 мая по 30 июня действовала временная приостановка ограничений.