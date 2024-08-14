В Узбекистане появилась Ассоциация адаптивных видов спорта

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создали Ассоциацию адаптивных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана в официальном Telegram-канале.

О создании Ассоциации было объявлено на церемонии презентации узбекских спортсменов, которые примут участие в летних Паралимпийских играх в Париже.

Председателем Ассоциации адаптивных видов спорта утвержден заместитель главы Агентства соцзащиты Мухторхон Ташходжаев. Его заместителями станут другой зампред Агентства соцзащиты, председатель общественного объединения «Специальная Олимпиада Узбекистана» Сирожиддин Абдуллаев. Еще один зампред агентства Джамшид Абруев одновременно стал первым заместителем председателя Федерации спорта слепых Узбекистана. Руководитель Социальной инспекции при агентстве Хуснуддин Кутбиддинов утвержден первым заместителем председателя Федерации спорта глухих.

Планируется, что Ассоциация объединит в систему федерации адаптивного спорта и привлечет к занятию спортом как можно больше людей с ограниченными возможностями.

«Сейчас широко развиты не только параспорт, но и другие виды спорта, которыми могут заниматься люди с ограниченными возможностями. Цель – обеспечить социализацию людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Адаптивные виды спорта — это специальные спортивные дисциплины, разработанные для людей с инвалидностью и позволяющие им заниматься физической активностью на профессиональном или любительском уровне.