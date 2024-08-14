Лесные пожары в окрестностях Афин потушены

CentralAsia (CA) - Пожары в районе Афин утихли, однако экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности, сообщил «Би-би-си» представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.

Ветер стал слабее, а активные усилия аварийных служб помогли взять пожары под контроль, однако риск возникновения новых пожаров остается — ветер в Афинах порывистый, а температура днем превышает 30°C.

По словам Ватракоянниса, пожарные будут продолжать проливать почву и дежурить в окрестностях города.

До четверга в стране действует режим повышенной пожарной готовности, температура, по прогнозам, достигнет +40 градусов, и власти опасаются возникновения новых очагов пожаров.

Огромное облако дыма, висевшее над Афинами в течение нескольких часов, во вторник исчезло, но небо все еще было покрыто дымкой. Греческие власти сейчас оценивают ущерб и готовят схемы компенсаций для пострадавших жителей и предприятий.

Одна женщина погибла и еще десятки людей, включая пожарных, получили ранения после пожаров, охвативших более 40 тыс. га. Тысячи местных жителей были эвакуированы.

К тушению пожаров, начавшихся днем в воскресенье примерно в 35 км к северу от греческой столицы, привлекли более 700 пожарных, 199 пожарных машин и 35 самолетов. Как пишет AFP, по меньшей мере 66 человек, а также пять пожарных получили ранения.

Среди наиболее пострадавших районов — пригороды, включая Неа Пентели, Врилиссию и Патима Халандриу.

Во Врилиссии, расположенной в 14 км от центра Афин, некоторые здания и предприятия были выжжены пламенем.

По сообщениям греческих СМИ, министерство внутренних дел выделило 4,7 млн евро в качестве чрезвычайного финансирования районам, пострадавшим от лесных пожаров, хотя менее 10% выгоревших земель покрыты лесом.

Правительство объявило о выплате компенсаций и мерах по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Помощь Греции, включая самолеты, персонал и гуманитарную помощь, предоставили европейские страны: Италия, Франция, Сербия, Испания, Чехия и Румыния.

По словам представителя правительства Павлоса Маринакиса, с мая в Греции, недавно ужесточившей наказание за поджоги, произошло более 3500 пожаров, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было зарегистрировано 2300 возгораний.

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