В ФРГ выдали ордер на арест украинца, причастного к подрывам «Северных потоков»

CentralAsia (CA) - По версии немецкого следствия, к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» причастны трое украинских инструкторов по дайвингу, и федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, Польша, где проживает подозреваемый, не предприняла никаких действий по его задержанию и передаче ФРГ. Немецкая газета пишет, что теперь дело «стало политическим вопросом».

Уточняется, что речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире Ц. В числе других двух подозреваемых украинских инструкторов — женщина, ее имя не приводится. Какие-либо подробности о третьем инструкторе неизвестны. Как предполагает следствие, все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которую, как писали СМИ, арендовали непосредственные исполнители подрывов.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024-го Швеция и Дания объявили о прекращении расследования ЧП. Координатором подрывов СМИ называли украинского экс-разведчика Романа Червинского, он сам это отрицал. Германия сообщала, что не будет сообщать о ходе расследования взрывов.