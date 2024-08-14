Тренерский состав мужской сборной Казахстана по боксу все же отстранили от работы

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов

CentralAsia (KZ) - Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы. Об этом сообщили в Федерации бокса Казахстана.

Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Были освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба. Также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав будет представлен позже.

Вчера на официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу.

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