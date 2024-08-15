Почему Монголия придерживается доллара, а не юаня и рублевой торговли, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - СМИ из некоторых стран, симпатизирующих Кремлю и Пекину, сообщают, что Монголия и Россия теперь торгуют в юанях и рублях. Однако эти сообщения являются частью недавнего всплеска пророссийской, прокитайской и проБРИКС пропаганды, которая возвещает о кончине американского доллара. Однако правда в том, что доллар во многом остается валютой международной торговли.

Хотя примеров стран, осуществляющих торговые операции в других валютах, становится все больше, многие из этих торговых операций по-прежнему должны проводиться в долларах. Международная торговля почти никогда не оценивается в валютах, отличных от доллара, чтобы минимизировать влияние колебаний валютных пар.

Наиболее ярким примером страны, отходящей от использования долларов в торговле, является Россия. Из-за строгих санкций, введенных Соединенными Штатами и западными странами, Россия была вынуждена все чаще использовать рубли и юани в торговле с Китаем, а теперь также все чаще переходит на бартер.

Китайские банки, опасаясь санкций США, больше не желают проводить долларовые сделки с Россией. Кроме того, Москва была вынуждена прекратить торговлю евро и долларами на своих биржах.

Россия, что неудивительно, испытывает трудности с поиском замены доллару, поскольку большинство мировых валют, таких как рупия, слабее, менее конвертируемы и менее стабильны. Россия и Китай призывают Индию использовать юань при торговле с Россией, но Нью-Дели колеблется, поскольку юань конвертируем лишь частично.

Ситуация в России показывает, что страны обычно предпочитают торговать и держать доллары и откажутся от доллара только тогда, когда их вынудят это сделать. Несмотря на все разговоры между Россией, Китаем и членами БРИКС о дедолларизации, на доллар по-прежнему приходится 58% всех валютных резервов, 54% торговых расчетов и 88% всех обменов валютными парами.

Доллары, учитываемые в валютных резервах, учитывают только доллары США и их эквиваленты, такие как федеральные казначейские облигации. Долларовые эквиваленты относятся к высоколиквидным и широко распространенным долларовым активам, которые напрямую конвертируются, что обеспечивает стабильность и простоту транзакций. Они не включают облигации американских агентств, которые выпускаются спонсируемыми государством предприятиями, такими как Fannie Mae и Freddie Mac. Эти агентские облигации, хотя и имеют низкий риск, не имеют прямой поддержки со стороны правительства США и не обладают таким же уровнем ликвидности и всеобщего признания, как казначейские облигации. Следовательно, они не считаются долларовыми эквивалентами.

Иностранные страны держат значительные объемы облигаций агентств США в своих инвестиционных портфелях, но эти активы отделены от их официальных валютных резервов. Следовательно, общая сумма долларов США в валютных резервах выше.

Кроме того, страны держат в своих резервах специальные права заимствования (СПЗ) или (СДР) МВФ, которые по меньшей мере на 43% состоят из долларов США. Это еще больше увеличивает процент долларов в резервах, подчеркивая нежелание мира дедолларизироваться.

Монголия не находится под санкциями, как Россия, и поэтому предпочитает вести торговлю в долларах США. Крупнейшими статьями экспорта страны являются такие товары, как уголь и металлы, цены на которые обычно устанавливаются и которые продаются в долларах. Таким образом, экспорт является средством получения долларов. Банк Монголии, центральный банк, нуждается в этих долларах для проведения операций на открытом рынке и для поддержания стоимости национальной валюты, тугрика или MNT. Они держат доллары США в своих резервах и также нуждаются в долларах США для обслуживания внешнего долга. Доллары также требуются для репатриации прибыли инвесторам, покупки нового оборудования для шахт и оплаты труда иностранных экспертов, которые обладают навыками, необходимыми для горнодобывающей промышленности и других критических секторов.

Помимо экспорта полезных ископаемых, кашемира, мяса, молока и кожи, Монголия производит очень мало готовой продукции и вынуждена импортировать из-за рубежа товары повседневного спроса, такие как шампунь, упакованные продукты, овощи и фрукты. Этот импорт должен оплачиваться в долларах США.

Тугрик неконвертируем и за последние четыре года неуклонно теряет в цене, поэтому экспортеры не желают принимать тугрик в качестве оплаты за импорт Монголии. В то время как торговля с Россией в рублях оставила бы Улан-Батор с валютой, бесполезной для другой международной торговли, прием некоторого ограниченного количества юаней за экспорт полезных ископаемых мог бы иметь смысл, если бы он соответствовал импорту из Китая, оплачиваемому в юанях. Однако хранение излишков юаней нецелесообразно из-за их полуконвертируемости.

Несмотря на пропаганду, торговля Монголии с Россией и Китаем по-прежнему в основном осуществляется в долларах. Использование юаня может несколько возрасти, но в основном Улан-Батору необходимо продолжать вести торговлю в долларах. Стратегическое расположение Монголии между Россией и Китаем представляет как возможности, так и проблемы. Хотя зависимость от доллара США в торговле обеспечивает стабильность и доступ к мировым рынкам, Монголия также должна лавировать между экономическим влиянием своих соседей.

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» (BRI), Китайско-монгольский экономический коридор (China-Mongolia Economic Corridor - CMEC) и газопровод «Сила Сибири-2», который должен соединить Россию и Китай через Монголию, привели к росту инвестиций и развитию инфраструктуры в Монголии, что еще больше интегрирует экономики трех стран. Эти отношения стимулируют торговлю в юанях, особенно в транзакциях, напрямую связанных с китайскими инвестициями.

Однако Монголия по-прежнему с осторожностью относится к чрезмерной зависимости от юаня из-за упомянутой полуконвертируемости и потенциального экономического рычага, предоставляемого Китаю.

В то же время исторические и экономические связи Монголии с Россией требуют осторожного управления рублевыми операциями, особенно с учетом ограниченного международного признания рубля. Таким образом, экономическая политика Монголии отражает баланс между использованием региональных возможностей и сохранением экономического суверенитета посредством торговли, основанной на долларах.

автор: Антонио Грасеффо — доктор философии, магистр делового администрирования по Китаю, экономист и аналитик по Китаю.

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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