CPJ призывает Монголию прекратить эскалацию использования судебной системы против журналистов

// Byamba-Ochir/The Guardian

CentralAsia (MNG) - Монгольские власти не должны оспаривать апелляцию, поданную основателем и главным редактором новостного сайта Zarig Өнөрцэцэг Наран, оспаривающую ее приговор по нескольким обвинениям, заявил во вторник Комитет по защите журналистов (CPJ).

«Правительство Монголии должно прекратить эскалацию использования судебной системы против журналистов и защитить их права на репортажи», — заявила координатор азиатской программы CPJ Бе Ли Йи (Beh Lih Yi). «Репортажи Өнөрцэцэг Наран служат общественным интересам, разоблачая коррупцию и правонарушения в правительстве. Она не должна быть за это наказана».

Өнөрцэцэг, арестованная в декабре 2023 года и освобожденная под домашний арест в феврале, 19 июля была приговорена к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения в ходе закрытого судебного разбирательства по обвинению в распространении ложной информации, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, разглашении личной информации и получении государственной тайны.

В статье-мнении от 24 июля в The Guardian Өнөрцэцэг отвергла обвинения и заявила, что не ожидает свободного суда в Монголии. Өнөрцэцэг хорошо известна в Монголии раскрытием коррупционных скандалов, сексуальных домогательств в буддийских школах-интернатах и ​​насилия в армии.

В 2019 и 2020 годах Өнөрцэцэг столкнулась с 16 исками о клевете, поданными политиками, упомянутыми в ее репортажах. Несмотря на победу в большинстве дел, она все равно была оштрафована примерно на 800 долларов США.

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Монголии не сразу ответили на электронное письмо CPJ с просьбой прокомментировать ситуацию.

источник: middleasiannews.com

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