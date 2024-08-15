Монгольская команда Team Tough во второй раз выиграла турнир RES Regional Series

CentralAsia (MNG) - Турнир «RES Regional Series: SEA #4» с призовым фондом $50 тыс. прошел онлайн, и во второй раз победу одержала монгольская команда Team Tough. Они получили приз в размере $25 тыс. и получили право участвовать в конкурсе в Белграде.

Две монгольские команды приняли участие в четвёртом сезоне региональной лиги Юго-Восточной Азии по Dota2 RES Regional Series с призовым фондом 50 000 долларов США.

В группе «А» турнира выступала монгольская команда Team Tough а в группе «Б» выступала другая монгольская команда IHC Esports в которых участвовали 12 азиатских команд. Обе команды вышли в плей-офф, заняв первое и второе места в группе.

В финале Team Tough одолела индонезийскую команду Outcast во главе с Даудом «db-» Будиаваном и Ризки «Вариж» Вариджем со счетом 2-0.

Команда IHC Esports проиграла Outcast со счетом 2-1 в первом раунде плей-офф и заняла 5-е место.

источник: middleasiannews.com

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