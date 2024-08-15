Еще две монгольские компании получили сертификат «Халяль»

CentralAsia (MNG) - В рамках политики правительства Монголии по поддержке экспорта и увеличению экспорта монгольской мясной продукции в Кувейт и далее в страны Персидского залива, а также в соответствии с Национальной кампанией «Продовольственная революция», инициированной президентом Монголии, Монгольское агентство по стандартизации и метрологии и Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности принимают участие в Проекте по содействию экспорту, финансируемом Международной ассоциацией развития Всемирного банка и реализуемом Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Целью данного проекта является увеличение экспорта монгольской мясной продукции в Кувейт и страны Персидского залива.

В рамках данного проекта Монгольскому агентству по стандартизации и метрологии была оказана техническая помощь для повышения его потенциала в качестве монгольского органа по оценке соответствия, а также 20 декабря 2023 года Агентству был выдан сертификат аккредитации № 0089 на сертификацию халяльной пищевой продукции сроком на четыре года, полностью соответствующий требованиям Центра аккредитации ССАГПЗ.

Это позволяет Монгольскому агентству по стандартизации и метрологии выдавать сертификаты «Халяль», открывая новые рынки экспорта мяса, устраняя технические торговые барьеры и получая признание на рынках стран Персидского залива: Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Монгольское агентство по стандартизации и метрологии выдало первые сертификаты национальным компаниям 12 августа 2024 года. Агентство провело оценку шести компаний, подавших заявки на получение сертификата Халяль, и выдало сертификаты двум компаниям, ООО «Дорнод Мах Маркет» и ООО «Траст Групп», которые соответствовали стандартам, сроком на два года.

«Халяль» на арабском языке означает «разрешенное» или «законное» религиозными Канонами Ислама продуктов или действий. У мусульман этот термин относится не только к продуктам, которые разрешено употреблять по законам шариата. В широком смысле «халяль» охватывает многие сферы деятельности – от выращивания и убоя животных, процесса производства продуктов питания до сферы услуг.

Стандарт «Халяль» – это система, имеющая множество последователей не только в среде мусульманского сообщества, но и поддерживаемая огромным количеством сторонников здорового образа жизни.

Товары под знаком «Халяль» - это популярный тренд среди покупателей, которые разделяют принципы здорового питания. Также маркировка «Халяль» перестала носить сугубо религиозный смысл для узкого сегмента потребителей, а стала гарантией высокого качества и экологичности продукции. Халяльные продукты — это продукты, состав и технологии изготовления которых соответствуют мусульманским традициям. Халяльными являются все продукты питания, кроме продуктов харам (запрещенных). Халяль-сертификация — это процесс документированного подтверждения соответствия продукции всем необходимым нормам и требованиям стандарта «Халяль».

источник: middleasiannews.com

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