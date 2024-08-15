Монгольские государства, происходящие от сяньбийцев, имели обширные связи с Когурё Корейского полуострова

CentralAsia (MNG) - 13 августа прошла международная научная конференция «Ранние и средневековые степные империи и международные отношения в Восточной Азии: историко-археологический обзор», в которой приняли участие монгольские и корейские учёные.

Организаторами ежегодной научной конференции выступили Академия наук и Фонд истории Восточной Азии Республики Корея.

«Сегодняшняя конференция обсудила изучение истории древних царств от гуннов до древнего Кидана. Корейские учёные затронули тему международных отношений в истории древней Монголии и Кореи. Монгольские учёные представили доклад об археологических исследованиях от гуннов до древнего Кидана. Например, археологические исследования таких государств, как Хунну, Сяньби, Тюрк, Уйгур и Кидан.

Древние государства, существовавшие в Монголии, имели внешние связи не только с восточноазиатским регионом, но и с европейским континентом. Древние государства, существовавшие на территории Монголии и Кореи, начали взаимодействовать друг с другом более двух тысяч лет назад, со времен династии Хунну в Монголии и династии Чосон в Корее.

В Китае было создано мощное государство, проводившее политику угнетения и порабощения Монголии и Кореи. В то время государства, существовавшие на территории Монголии и Кореи, объединились друг с другом и выступили против этой политики. Эти отношения восходят к первому веку до нашей эры», — сказал вице-президент Академии наук ЦЭРЭНДОРЖ Цэгмэд.

«Монгольское государство Сяньби и государства, происходящие из Сяньби, государства монгольского происхождения, существовавшие на территории сегодняшнего Китая, имели очень обширные связи с государством Когурё на Корейском полуострове. В некоторых случаях случались нападения, а иногда попеременно устанавливались дружеские отношения. Монгольская династия Кидан имела очень обширные связи с древними государствами Кореи. Например, киданские солдаты участвовали в разрушении Когурё на Корейском полуострове. Затем была длительная война и битва между Кореей и Киданом на Корейском полуострове. Это зависело от того, какая страна доминирует и расширяет свою власть в Северо-Восточной Азии. В этом контексте, после того как Кидан стал сильнее, он попытался удержать Корейский полуостров под своим контролем и мобилизовал свои войска. Для древних монгольских государств Северо-Восточная Азия представляла собой регион огромного стратегического значения.

После дружбы между Киданом и Кореей они каждый год обмениваются подарками, и оказали друг на друга культурное влияние. Например, с киданской стороны великие буддийские писания были доставлены в Корё, а оригиналы были напечатаны и распространены за его пределами», — добавил Цэрэндорж.

источник: middleasiannews.com

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