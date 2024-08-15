Некий гражданин Монголии потерял своего дорогого кота
CentralAsia (MNG) - Он потерял своего бенгальского кота стоимостью 50 миллионов тугриков (примерно $15 тыс.), который ест сырую курицу и стейк.
Этот кот был импортирован из Франции в марте этого года и заказан более года назад.
Этот кот, которого считают потомком девятикратного чемпиона мира, весит 6-7 кг и крупнее обычного кота. Поэтому тому, кто найдет этого кота, обещают дать высокую награду.
У этого кота необычный внешний вид, поэтому нашедшего его человека попросили позвонить по номеру телефона 9911-1501.
источник: middleasiannews.com
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