Некий гражданин Монголии потерял своего дорогого кота

CentralAsia (MNG) - Он потерял своего бенгальского кота стоимостью 50 миллионов тугриков (примерно $15 тыс.), который ест сырую курицу и стейк.

Этот кот был импортирован из Франции в марте этого года и заказан более года назад.

Этот кот, которого считают потомком девятикратного чемпиона мира, весит 6-7 кг и крупнее обычного кота. Поэтому тому, кто найдет этого кота, обещают дать высокую награду.

У этого кота необычный внешний вид, поэтому нашедшего его человека попросили позвонить по номеру телефона 9911-1501.

источник: middleasiannews.com

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