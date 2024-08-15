Президент Словении Наташа Пирц Мусар посетит Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар посетит Монголию с государственным визитом 20-21 августа 2024 года.

Также президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар примет участие в качестве почетного гостя во Всемирном женском форуме, который пройдет в Улан-Баторе 22-23 августа 2024 года.

В ходе визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар проведут официальные переговоры и обменяются мнениями о расширении отношений и сотрудничества между двумя странами и взаимодействии в достижении целей устойчивого развития, таких как смягчение последствий изменения климата и опустынивания, а также обеспечение гендерного равенства. Кроме того, главы двух государств обсудят некоторые вопросы международных отношений.

Стороны подпишут Совместную декларацию между Монголией и Республикой Словенией, а также документы по углублению двусторонних отношений и сотрудничества в области транспорта, туризма и лесного хозяйства.

В 2023 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Словенией. Этот визит является первым государственным визитом президента Словении в Монголию.

Наташа Пирц Мусар родилась в 1968 году в Любляне. После окончания юридического факультета Люблянского университета в 1992 году она сдала национальный экзамен на адвоката в 1997 году. После окончания учебы она шесть лет работала на словенском национальном телевидении журналисткой и ведущей новостей главной новостной программы TV Dnevnik. Затем она пять лет работала ведущей новостей на «24 ur», основной информационной программе крупнейшего коммерческого телеканала в Словении POP TV.

Она получила дополнительный опыт в журналистике на CNN и училась на факультете медиа в Университете Солфорда в Манчестере в Великобритании в течение двух семестров. Во время учебы она прошла профессиональные стажировки на BBC, Granada TV, SkyNews, Reuters TV и Border TV. Она также писала газетные статьи и работала на радио.

9 декабря 2014 года она приняла присягу адвоката в Коллегии адвокатов Словении. С 1 января 2015 года по декабрь 2022 года Наташа Пирц Мусар была директором и владельцем юридической фирмы Pirc Musar & Partners.

В ноябре 2015 года она успешно защитила докторскую диссертацию на юридическом факультете Венского университета, Австрия, под названием «Как найти правильный баланс между доступом к публичной информации и защитой персональных данных — с помощью теста на общественный интерес».

С 2015 по 2019 год она была членом жюри Фонда журналистики в Брюсселе, оценивающим заявки на гранты для журналистских расследований.

С 2021 по декабрь 2022 года Наташа была членом Исполнительного совета Коллегии адвокатов Словении.

23 декабря она начала исполнять обязанности президента Республики Словения.

источник: middleasiannews.com

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