Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии за июль 2024 года выросла на 10,8%

CentralAsia (MNG) - Средняя цена на квартиры на первичном рынке жилья в Монголии за июль 2024 года выросла на 10,8%, до 4,1 млн монгольских тугриков /1212 долларов США/ за кв. м. Об этом в среду сообщил Национальный статистический комитет страны.

За указанный период цена на вторичном рынке увеличилась на 14,5%, до 3,9 млн монгольских тугриков /1153 доллара США/.

Специалисты отмечают, что данный рост обусловлен увеличением спроса на жилье и ростом численности населения Монголии.

Средняя цена 1 квадратного метра новой квартиры составляет 4,11 миллиона тугриков, а самая высокая цена - 4,30 миллиона тугриков в районе Сухбаатар.

Столица Монголии продолжает расти и развиваться, а вместе с ним и рынок жилья. Именно сейчас потенциальным покупателям и инвесторам важно внимательно следить за новыми ценовыми тенденциями, а поиск доступных и комфортных жилищных решений должен оставаться центральной темой для его жителей.

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