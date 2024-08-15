Власти Курской области РФ объявили эвакуацию жителей приграничного с Украиной района

CentralAsia (CA) - Оперштаб Курской области России решил в обязательном порядке эвакуировать всех жителей Глушковского района. На 1 января 2022 года численность населения района составляла 17 558 человек.

«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот». Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей»,— сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, граничит с Суджанским районом, где 6 августа начались бои с украинской армией. Административный центр — поселок Глушково — расположен в 10 км от границы с Украиной и в 150 км от Курска.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. В области введены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

В Курской области ранее объявляли эвакуацию жителей Суджанского, Рыльского, Кореневского и Большесолдатского районов. Все они, кроме Большесолдатского, граничат с Украиной.

Также объявили эвакуацию в Краснояружском районе Белгородской области.