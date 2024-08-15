В школах Монголии начнут учить английский вместо русского

CentralAsia (MNG) - С нового учебного года во многих школах Монголии основным иностранным языком станет английский, объявило министерство образования Монголии. Раньше в большинстве школ преподавался русский язык.

О таком решении сообщил министр образования страны Пурэвсурэнгийн Наранбаяр. По его словам, изучение английского в качестве основного иностранного языка начнётся с третьего класса. В новом учебном году программу Pearson English запустят в тестовом режиме в 100 школах очно и онлайн.

Монголия планирует обучать учителей английского как иностранного в зарубежных школах - прежде всего, в магистратуре на Филиппинах. Также при содействии США в Улан-Баторе будет открыт центр английского языка, пообещал во время своего визита в Улан-Батор госсекретарь США Энтони Блинкен.

Парламент Монголии принял закон, по которому английский стал основным иностранным языком в школах, в 2023 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения