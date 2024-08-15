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Генштаб ВСУ сообщил об атаке на четыре российских аэродрома
Аэродром Халино
Аэродром Халино
// Украинская правда

CentralAsia (CA) -  Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России.

Речь идет о аэропортах «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор» в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другие военные авиационные техники противника.

По данным ВСУ, основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.

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