Генштаб ВСУ сообщил об атаке на четыре российских аэродрома

Аэродром Халино // Украинская правда

CentralAsia (CA) - Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России.

Речь идет о аэропортах «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор» в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другие военные авиационные техники противника.

По данным ВСУ, основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Результаты атаки уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.