Генштаб ВСУ сообщил об атаке на четыре российских аэродрома
- Азия и мир, происшествия
- 10:25, 15 августа 2024
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Аэродром Халино
CentralAsia (CA) - Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщил, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России.
Речь идет о аэропортах «Халино», «Саваслейка», «Борисоглебск» и «Балтимор» в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ.
На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другие военные авиационные техники противника.
По данным ВСУ, основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.
Результаты атаки уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.
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