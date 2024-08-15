Пакистан ввел упрощенный визовый режим для граждан 126 стран, включая Кыргызстан

- Азия и мир, экономика
- 10:33, 15 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Правительство Пакистана объявило об упрощенной визовой политике в отношении 126 стран мира, включая страны Центральной Азии. Об этом пишет Tribune.
«Визовый сбор для этих стран был отменен, а процесс подачи заявления значительно упрощен», — сказал министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. По его словам, перед приездом нужно будет онлайн заполнить анкету и ответить на 30 вопросов для получения бесплатной 90-дневной визы.
Кроме того, он сказал, что жители стран Персидского залива смогут получить визу по прибытии, имея только паспорт.
Говоря о туризме, министр подчеркнул, что безопасность прибывающих туристов остается главным приоритетом, а Министерство внутренних дел координирует работу с провинциальными правительствами для обеспечения оптимальных условий.
Он отметил, что сектор туризма, особенно в Гилгит-Балтистане, значительно развился, и подтвердил приверженность правительства предоставлению качественного и доступного жилья для посетителей.
Министр завершил свое выступление, выразив надежду, что эти инициативы откроют двери Пакистана миру, продемонстрировав природную красоту и культурное наследие страны.
«Аллах благословил нашу страну всеми возможными ресурсами, и мы хотим, чтобы весь мир приехал и увидел это», — заявил он.