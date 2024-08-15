С Байконура стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-28»

CentralAsia (CA) - Cо стартового комплекса космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-28», сообщает «Роскосмос».

Ожидается, что «Прогресс МС-28» состыкуется со служебным модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции 17 августа в 10:56 (по времени Астаны).

На станции корабль ждут космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner – астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Это девятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе пятый – с Байконура и третий – с кораблём «Прогресс».

На «Прогрессе МС-28» предстоит доставить 2 621 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1 201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Среди грузов – рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента «Монитор всего неба». Во время выхода в открытый космос по российской программе его планируется установить на внешней поверхности модуля «Звезда». С помощью спектрометра учёные будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трёх лет.