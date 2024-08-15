На Донбассе началась битва за город Торецк

CentralAsia (CA) - 8 августа ВСУ отступили в районе Торецка в Донецкой области, чтобы избежать окружения. Как отметил аналитик немецкого BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, к юго-западу от Торецка российские войска до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные еще 10 лет назад. Российские войска обходили их с севера через Железное и с юга через Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ, который мог превратиться в котел. В итоге, чтобы избежать окружения, ВСУ отступили оттуда.

Согласно карте Deepstate, 14 августа восточные окраины Торецка оказались в «серой зоной», что фактически означает началу битву за город.

Население Торецка до войны составляло 35 тыс. Сейчас, по данным администрации, в городе остаются около 3 тыс. человек.

Торецк находится в 17 км к западу от Горловки, которую с 2014 года контролировала Россия (ДНР). Линия фронта под Торецком почти не менялась с 2014-15 годов, здесь ВСУ создали мощные оборонительные позиции.

В начале июня обороняющая город группировка ВСУ оказалась в сложной ситуации. Российские войска фактически образовали полуокружение этого района, наступая к северу от него у Часова Яра и к югу — у Очеретино. Под угрозой оказалась одна из главных логистических артерий украинской армии — трасса Покровск-Константиновка.

Для Украины Торецк важен, поскольку позволяет держать под огневым контролем позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и служит плацдармом для потенциального наступления на Горловку.