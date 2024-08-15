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Встречу Токаева с олимпийцами перенесли – у них выявили COVID-19

CentralAsia (KZ) -  Встречу президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победителем и призерами Парижской Олимпиады перенесли, так как у нескольких спортсменов выявили Covid-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он напомнил, что Касым-Жомарт Токаев 14 августа наградил призёров и тренеров Олимпиады государственными наградами.

«Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня (15 августа) встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен Covid, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления», – написал Уали в Facebook.

Он заверил, что встреча обязательно состоится, её перенесли на конец августа.

На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.

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