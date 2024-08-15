Северная Корея впервые с начала пандемии COVID-19 откроет границы для туризма, - Reuters

CentralAsia (CA) - Власти КНДР в декабре 2024 году намерены возобновить допуск организованных групп туристов иностранных государств, прекращенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения туристической компании.

Отмечается, что туристические компании смогут организовывать поездки в северокорейский город Самджиен и, возможно, в другие регионы страны.

«Этот шаг является признаком того, что страна готовится вновь открыть границы для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого контроля из-за COVID», — пишет агентство.