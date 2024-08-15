Северная Корея впервые с начала пандемии COVID-19 откроет границы для туризма, - Reuters
- Азия и мир, общество
- 12:17, 15 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Власти КНДР в декабре 2024 году намерены возобновить допуск организованных групп туристов иностранных государств, прекращенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения туристической компании.
Отмечается, что туристические компании смогут организовывать поездки в северокорейский город Самджиен и, возможно, в другие регионы страны.
«Этот шаг является признаком того, что страна готовится вновь открыть границы для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого контроля из-за COVID», — пишет агентство.
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