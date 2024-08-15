Операцией подрыва «Северных потоков» руководил Залужный, - The Wall Street Journal

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Немецкое расследование о подрыве «Северных потоков» сейчас сосредоточено на Валерии Залужном, который в момент диверсии был главкомом украинской армии. По информации источников The Wall Street Journal, именно он руководил операцией.

Один из участников операции рассказал WSJ, что план придумали во время пьянки в мае 2022 года. Стоимость диверсии составила $300 тыс. По данным газеты, операцию финансировали бизнесмены, все договоренности достигались в устной форме. В диверсии участвовали как военные, так и гражданские. Всего их было шесть человек. Яхта «Андромеда» была арендована с помощью польского турагентства, которое было создано украинской разведкой почти десять лет назад как прикрытие для финансовых операций.

Координатором плана был бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Сам он прежде отрицал эту информацию. Однако, как отмечает WSJ, он позднее приводил плюсы произошедшего для Украины: европейские страны стали более независимыми от России в вопросе поставок газа, а Россия имеет только один путь для экспорта — через Украину.

Об операции стало известно нидерландской разведке, которая предупредила ЦРУ. Американские чиновники рассказали об этом Германии. ЦРУ, в свою очередь, предупредило Владимира Зеленского о необходимости прекратить операцию. По версии WSJ, президент приказал Валерию Залужному остановить ее, однако тот проигнорировал приказ. Уже после подрыва трубопроводов в сентябре 2022 года бывший украинский главком объяснил Владимиру Зеленскому, что диверсионная группа после ее отправки на задание осталась без связи и не могла быть отозвана. Он сравнил это с выпущенной торпедой.

Немецкое расследование не установило прямой связи между президентом Украины и операцией. По данным WSJ, следователи сосредоточены как на самом бывшем главкоме, так и на его окружении, хотя у них нет доказательств их причастности к диверсии. В июне 2024 года Германия выдала ордер на арест гражданина Украины — инструктора по дайвингу, который жил с семьей недалеко от Варшавы. Польские власти не отреагировали на ордер. Предполагается, что тот уже вернулся в Украину. Как пишет WSJ, Польша также не передала Германии съемки с камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании.

Как считает газета, выводы немецкого следствия могут осложнить отношения между Украиной и Германией. Отмечается, что хотя некоторые германские политические лидеры, возможно, были бы готовы игнорировать доказательства, указывающие на Киев, но немецкая полиция «политически независима». Высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил WSJ, что произошедшее — достаточная причина, чтобы задействовать положение о коллективной безопасности НАТО. «Но наша критически важная инфраструктура была подорвана страной, которую мы поддерживаем»,— отметил он.

Валерий Залужный сказал WSJ, что ему ничего не известно об операции и что любые предположения об обратном являются провокацией. По его словам, украинские военные не уполномочены проводить миссии за рубежом. Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины также отрицает причастность властей к произошедшему. По его словам, Зеленский «не одобрял проведение каких-либо подобных действий на территории третьих стран». Как напоминает WSJ, президент России Владимир Путин обвинял в подрыве США. Высокопоставленный российский дипломат в Берлине поддержал это заявление и назвал результаты немецкого расследования «сказками, достойными братьев Гримм».