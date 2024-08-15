В Белгородской области России ввели режим ЧС федерального уровня

CentralAsia (CA) - В Белгородской области России в связи с атаками со стороны ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, это решение было принято на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС РФ Александр Куренкова.

За день до этого в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Гладков говорил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться крайне сложной и напряженной».

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.