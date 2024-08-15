Власти Узбекистана запланировали ежегодно «освобождать» от бедности 50 махаллей

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CentralAsia (UZ) - Национальное агентство социальной защиты при президенте Узбекистана и власти на местах будут ежегодно отбирать 50 махаллей (общин), где проживает большое количество малоимущих граждан, с целью создать здесь территорию, свободную от бедности и безработицы. О запуске данной программы говорилось на совещании под председательством главы республики Шавката Мирзиёева, сообщает его пресс-служба.

Большое внимание чиновники уделят определению критериев бедности, на основании анализа которых создадут адресный список семей, нуждающихся в поддержке. Их статус будет подтверждаться махаллинскими активистами путем голосования, а помощь окажут центры «Инсон» («Человек»).

Кроме того, для изучения факторов бедности разработают единый опросник по восьми направлениям. На основе полученных сведений семьи с низкими доходами разделят на три категории, к каждой применят индивидуальный подход при оказании поддержки.

Власти Узбекистана анонсировали еще ряд реформ в сфере социальной защиты населения. Так, помощников хокимов (глав администраций городов и районов) освободят от ряда функций, чтобы их основной задачей стали вопросы по сокращению бедности и обеспечению граждан работой.

Отмечалось, что ежегодно на борьбу с бедностью выделяется 14 трлн сумов ($1,1 млрд). Но в плане распределения средств отсутствует единый подход. Деньги предоставляются через 40 видов финансовых инструментов, которые контролируют около десяти разных ведомств. Данная система будет изменена. Управление дотациями доверят Нацагентству при президенте и местным хокимиятам. При этом средства будут направляться главным образом на выведение семьи из бедности.

В стране усилят мониторинг за исполнением программы по социальной защите населения, в том числе со стороны органов общественного контроля.

Вместо практики резервирования рабочих мест введут систему налоговых льгот для предпринимателей, нанимающих членов семей с низкими доходами. Для этого создадут онлайн-платформу, которая свяжет заказчика с надомным работником или фрилансером. В центрах «Ишга мархамат» откроют курсы по обучению малоимущих граждан востребованным профессиям в сфере услуг.

«Необходимо поддерживать желания и возможности нуждающихся людей, вовлекать их в жизнь общества. В целом любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью», — подчеркнул Мирзиёев.

На совещании отмечалось, что в 2020 году Узбекистан признал наличие бедных людей в стране и приступил к разработке программ по поддержке таких семей. С тех пор улучшились условия жизни более трех миллионов человек.

В 2023 году уровень бедности снизился с 17% до 11%. На ближайшие три года поставлена цель сократить данный показатель до 7%.

Чиновники уверены, что реформы в деле выявления наиболее уязвимых слоев населения, формирования адресной помощи и эффективного распределения средств помогут добиться положительных результатов.