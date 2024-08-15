Племянника Назарбаева Кайрат Сатыбалды обязали вернуть в бюджет Казахстана еще $104 млн

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Комитет по возврату активов Генпрокуратуры Казахстана сообщил, что племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды вернет государству активы на сумму более 50 млрд тенге (более $104 млн).

Сатыбалды уже вернул активы на 18 млрд тенге ($37 млн), в числе которых бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в Астане.

«Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры проводится работа по исполнению условий процессуального соглашения Сатыбалдыулы К. о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Общая сумма этих активов с учетом оценки превышает 50 млрд тенге»,— говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики.

В сообщении также указано, что еще $95 тыс., которые изъяли при обыске у Кайрата Сатыбалды, были перечислены в специальный государственный фонд. Кроме того, племянник экс-президента Казахстана вернул государству эксклюзивные ювелирные изделия, брендовые часы и коллекционные монеты. Из ОАЭ были возвращены активы в виде автомобилей Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin общей стоимостью 192 млн тенге (почти $400 тыс.).

Как сообщила Генпрокуратура, процесс сдачи иностранного имущества Кайрата Сатыбалды и его близких находится на стадии завершения. Ранее Сатыбалды вернул активы в виде виллы в Дубае, четырех элитных квартир во Франции, двух вилл в Турции и еще 15 престижных жилых объектов в Москве. С учетом всех дел за 2,5 года Кайрат Сатыбалды вернул государству $710,6 млн.

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