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Украина обсуждала с западными союзниками наступление на Курскую область РФ, - советник Зеленского
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Украина обсуждала со странами-партнерами наступление на Курскую область России, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Independent. Британская газета отмечает, что ключевые западные союзники, включая США и Великобританию, утверждали, что не были проинформированы о планах наступления.

«Есть определенные вещи, которые должны быть сделаны с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но обсуждения с партнерами были, просто не на публичном уровне»,— сказал Подоляк. Он не уточнил, с кем именно Киев обсуждал нападение.

Украинская армия ведет наступление на Курскую область с утра 6 августа. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального уровня реагирования и режим контртеррористической операции. Из приграничных регионов эвакуировано больше 120 тыс. человек. По данным российской стороны на 12 августа, под контролем Украины находилось 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ составляла 12 км, ширина — 40 км. Украинские власти на 13 августа сообщали о взятии 74 населенных пунктов.

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